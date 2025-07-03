Blacklane Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Blacklane варьируется от $40,542 общей компенсации в год для Менеджер программ в нижнем диапазоне до $153,263 для Маркетинговые операции в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Blacklane. Последнее обновление: 10/10/2025

$160K

Инженер-программист
Median $87.9K
Менеджер бизнес-операций
$64.4K
Аналитик данных
$73K

Маркетинговые операции
$153K
Продуктовый менеджер
$105K
Менеджер программ
$40.5K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Blacklane is Маркетинговые операции at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $153,263. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blacklane is $80,442.

Другие ресурсы