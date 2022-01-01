Blackbaud Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Blackbaud варьируется от $41,650 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $223,875 для Управление персоналом в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Blackbaud. Последнее обновление: 11/17/2025

Программный инженер
Staff B $116K
Senior B $136K

Full-Stack разработчик

Продукт-менеджер
Median $98.1K
Проектный менеджер
Median $106K

Менеджер по разработке ПО
Median $180K
Бизнес-аналитик
$81.3K
Развитие бизнеса
$62.3K
Обслуживание клиентов
$41.7K
Управление персоналом
$224K
Продукт-дизайнер
$101K
Продажи
$95.7K
График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Blackbaud RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.4% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.40% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Blackbaud — Управление персоналом at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $223,875. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Blackbaud составляет $100,500.

Другие ресурсы