Black Sesame Technologies
Black Sesame Technologies Зарплаты

Диапазон зарплат Black Sesame Technologies варьируется от $85,224 в общей компенсации в год для Отдел кадров на нижнем конце до $193,800 для Инженер по аппаратному обеспечению на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Black Sesame Technologies. Последнее обновление: 8/23/2025

$160K

Инженер-программист
Median $190K
Инженер по аппаратному обеспечению
$194K
Отдел кадров
$85.2K

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Black Sesame Technologies, — это Инженер по аппаратному обеспечению at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $193,800. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Black Sesame Technologies, составляет $190,000.

