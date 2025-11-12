Каталог компаний
Black & Veatch
  Инженер-строитель

  Инженер-конструктор

Black & Veatch Инженер-конструктор Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-конструктор in United States в Black & Veatch составляет $107K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Black & Veatch. Последнее обновление: 11/12/2025

Медианный пакет
company icon
Black & Veatch
Civil Engineer
Ann Arbor, MI
Общая сумма в год
$107K
Уровень
4
Оклад
$107K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
6 Лет
Лет опыта
8 Лет
Какие карьерные уровни в Black & Veatch?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-конструктор в Black & Veatch in United States составляет $143,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Black & Veatch для позиции Инженер-конструктор in United States составляет $107,000.

Другие ресурсы