Bitvavo
Bitvavo Зарплаты

Диапазон зарплат Bitvavo варьируется от $77,652 в общей компенсации в год для Специалист по данным на нижнем конце до $137,703 для Руководитель проекта на верхнем конце.

$160K

Инженер-программист
Median $104K

Бэкенд-инженер

Специалист по данным
$77.7K
Менеджер по продукту
$130K

Руководитель проекта
$138K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Bitvavo, — это Руководитель проекта at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $137,703. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Bitvavo, составляет $117,110.

