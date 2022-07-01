Каталог компаний
Bitrise
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Bitrise Зарплаты

Зарплата Bitrise варьируется от $52,260 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $209,040 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Bitrise. Последнее обновление: 9/12/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Маркетинг
$95.4K
Продуктовый дизайнер
$52.3K
Продуктовый менеджер
$125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Менеджер программ
$133K
Инженер-программист
$209K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Bitrise is Инженер-программист at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $209,040. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bitrise is $124,936.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Bitrise не найдены

Похожие компании

  • Google
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Spotify
  • Facebook
  • Все компании ➜

Другие ресурсы