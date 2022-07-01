Каталог компаний
BioXcel Therapeutics
BioXcel Therapeutics Зарплаты

Зарплата BioXcel Therapeutics варьируется от $99,818 общей компенсации в год для Менеджер по анализу данных в нижнем диапазоне до $102,008 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников BioXcel Therapeutics. Последнее обновление: 11/20/2025

Менеджер по анализу данных
$99.8K
Программный инженер
$102K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в BioXcel Therapeutics — Программный инженер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $102,008. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в BioXcel Therapeutics составляет $100,913.

