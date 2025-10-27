Каталог компаний
Biogen
Biogen Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in United States в Biogen составляет $205K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Biogen. Последнее обновление: 10/27/2025

Медианный пакет
company icon
Biogen
Sr. Manager
Raleigh, NC
Общая сумма в год
$205K
Уровень
M2
Оклад
$160K
Stock (/yr)
$20K
Бонус
$25K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
10 Лет
Какие карьерные уровни в Biogen?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Biogen in United States составляет $240,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Biogen для позиции Менеджер по разработке ПО in United States составляет $200,000.

