BigBear.ai Зарплаты

Диапазон зарплат BigBear.ai варьируется от $109,450 в общей компенсации в год для Специалист по данным на нижнем конце до $173,865 для Дизайнер продукта на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. BigBear.ai. Последнее обновление: 8/19/2025

$160K

Инженер-программист
Median $118K

Fullstack-инженер

Успех клиента
$171K
Специалист по данным
$109K

Дизайнер продукта
$174K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в BigBear.ai, — это Дизайнер продукта at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $173,865. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в BigBear.ai, составляет $144,363.

