Справочник компаний
BIC
Работаете здесь? Заявить о своей компании

BIC Зарплаты

Диапазон зарплат BIC варьируется от $48,878 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $219,708 для Менеджер программы на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. BIC. Последнее обновление: 8/19/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Аналитик данных
$75.9K
Менеджер программы
$220K
Инженер-программист
$48.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Руководитель отдела разработки
$122K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в BIC, — это Менеджер программы at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $219,708. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в BIC, составляет $98,734.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для BIC

Связанные компании

  • Flipkart
  • Snap
  • Stripe
  • Microsoft
  • Uber
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы