BHP
BHP Зарплаты

Диапазон зарплат BHP варьируется от $58,621 в общей компенсации в год для Продажи на нижнем конце до $194,281 для Бухгалтер на верхнем конце.

$160K

Инженер-программист
Median $103K

Fullstack-инженер

Бухгалтер
$194K
Корпоративное развитие
$121K

Специалист по данным
$128K
Геологический инженер
$156K
Инженер по аппаратному обеспечению
$78.5K
Специалист по информационным технологиям
$88.5K
Инженер-механик
$138K
Дизайнер продукта
$101K
Менеджер по продукту
$142K
Руководитель проекта
$159K
Продажи
$58.6K
Архитектор решений
$94.2K
Технический руководитель программы
$181K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v BHP je Бухгалтер at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $194,281. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v BHP je $124,515.

Другие ресурсы