BharatPe
BharatPe Зарплаты

Зарплата BharatPe варьируется от $27,528 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $136,774 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников BharatPe. Последнее обновление: 10/10/2025

$160K

Инженер-программист
Median $27.5K

Бэкенд-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $50K
Продуктовый дизайнер
$85.5K

Менеджер проектов
$46.8K
Менеджер по разработке ПО
$137K
Архитектор решений
$94.4K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в BharatPe — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $136,774. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в BharatPe составляет $67,730.

