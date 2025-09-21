Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in United States в Betterment составляет $265K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Betterment. Последнее обновление: 9/21/2025

Медианный пакет
company icon
Betterment
Software Engineering Manager
New York, NY
Общая сумма в год
$265K
Уровень
L5
Оклад
$225K
Stock (/yr)
$17.2K
Бонус
$22.5K
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
15 Лет
Какие карьерные уровни в Betterment?

$160K

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Betterment in United States составляет $284,700 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Betterment для позиции Менеджер по разработке ПО in United States составляет $234,496.

