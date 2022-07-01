Справочник компаний
Bestow
Bestow Зарплаты

Диапазон зарплат Bestow варьируется от $34,423 в общей компенсации в год для Гражданский инженер на нижнем конце до $172,891 для Менеджер по продукту на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Bestow. Последнее обновление: 8/19/2025

$160K

Гражданский инженер
$34.4K
Дизайнер продукта
$134K
Менеджер по продукту
$173K

Инженер-программист
$125K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Bestow, — это Менеджер по продукту at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $172,891. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Bestow, составляет $129,875.

