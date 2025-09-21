Каталог компаний
Berkeley Research Group
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Венчурный капиталист

  • Все зарплаты Венчурный капиталист

Berkeley Research Group Венчурный капиталист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Венчурный капиталист in United States в Berkeley Research Group составляет $100K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Berkeley Research Group. Последнее обновление: 9/21/2025

Медианный пакет
company icon
Berkeley Research Group
Associate
New York, NY
Общая сумма в год
$100K
Уровень
L1
Оклад
$100K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в Berkeley Research Group?

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Венчурный капиталист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Ассоциат

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Венчурный капиталист at Berkeley Research Group in United States sits at a yearly total compensation of $100,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Berkeley Research Group for the Венчурный капиталист role in United States is $100,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Berkeley Research Group не найдены

Похожие компании

  • Spotify
  • Coinbase
  • Stripe
  • Lyft
  • Amazon
  • Все компании ➜

Другие ресурсы