Berkeley Lights Инженер-механик Зарплаты

Средняя общая компенсация Инженер-механик in United States в Berkeley Lights составляет от $131K до $190K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Berkeley Lights. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$149K - $173K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$131K$149K$173K$190K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-механик в Berkeley Lights in United States составляет $190,400 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Berkeley Lights для позиции Инженер-механик in United States составляет $131,200.

