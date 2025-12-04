Каталог компаний
Berkeley Lab
Berkeley Lab Проектный менеджер Зарплаты

Средняя общая компенсация Проектный менеджер in United States в Berkeley Lab составляет от $170K до $236K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Berkeley Lab. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$182K - $214K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$170K$182K$214K$236K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Berkeley Lab?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Проектный менеджер в Berkeley Lab in United States составляет $236,340 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Berkeley Lab для позиции Проектный менеджер in United States составляет $169,680.

