Berkadia Зарплаты

Зарплата Berkadia варьируется от $9,652 общей компенсации в год для Финансовый аналитик в нижнем диапазоне до $201,000 для Специалист по данным в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Berkadia. Последнее обновление: 8/26/2025

$160K

Инженер-программист
Median $120K
Финансовый аналитик
Median $9.7K
Специалист по данным
$201K

Продуктовый дизайнер
$117K
Продуктовый менеджер
$44.5K
Часто задаваемые вопросы

Den høyest betalte rollen rapportert hos Berkadia er Специалист по данным at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $201,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Berkadia er $116,580.

