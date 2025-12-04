Каталог компаний
Berenberg
Berenberg Дата-сайентист Зарплаты

Средняя общая компенсация Дата-сайентист in United Kingdom в Berenberg составляет от £41.5K до £56.8K за year.

Средняя общая компенсация

$60.5K - $71.7K
United Kingdom
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$55.8K$60.5K$71.7K$76.4K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Berenberg?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в Berenberg in United Kingdom составляет £56,840 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Berenberg для позиции Дата-сайентист in United Kingdom составляет £41,518.

