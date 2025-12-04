Каталог компаний
BenQ
BenQ UX-исследователь Зарплаты

Средняя общая компенсация UX-исследователь in Taiwan в BenQ составляет от NT$812K до NT$1.14M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах BenQ. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$28.7K - $33.4K
Taiwan
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$26.5K$28.7K$33.4K$37.1K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в BenQ?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для UX-исследователь в BenQ in Taiwan составляет NT$1,137,074 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в BenQ для позиции UX-исследователь in Taiwan составляет NT$812,195.

