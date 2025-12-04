Каталог компаний
BenQ
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продукт-дизайнер

  • Все зарплаты Продукт-дизайнер

BenQ Продукт-дизайнер Зарплаты

Средняя общая компенсация Продукт-дизайнер in Taiwan в BenQ составляет от NT$643K до NT$898K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах BenQ. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$22.7K - $27.5K
Taiwan
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$21K$22.7K$27.5K$29.3K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Продукт-дизайнер заявок в BenQ чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


Внести данные
Какие карьерные уровни в BenQ?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продукт-дизайнер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-дизайнер в BenQ in Taiwan составляет NT$898,065 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в BenQ для позиции Продукт-дизайнер in Taiwan составляет NT$642,581.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в BenQ не найдены

Похожие компании

  • Microsoft
  • Pinterest
  • Intuit
  • Uber
  • Google
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benq/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.