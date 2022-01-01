Каталог компаний
Benevity
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Benevity Зарплаты

Зарплата Benevity варьируется от $40,275 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $128,036 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Benevity. Последнее обновление: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Программный инженер
Median $91.3K

Full-Stack разработчик

Продукт-дизайнер
Median $87.3K
Продукт-менеджер
Median $92.3K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Менеджер по разработке ПО
Median $128K
Бизнес-аналитик
$72.3K
Обслуживание клиентов
$40.3K
Программный менеджер
$58.9K
Архитектор решений
$91.5K
Менеджер технических программ
$53.9K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Benevity Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Benevity — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $128,036. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Benevity составляет $87,266.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Benevity не найдены

Похожие компании

  • Security Compass
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Clio
  • Indellient
  • Все компании ➜

Другие ресурсы