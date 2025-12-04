Каталог компаний
Bending Spoons
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Управление персоналом

  • Все зарплаты Управление персоналом

Bending Spoons Управление персоналом Зарплаты

Средняя общая компенсация Управление персоналом in Italy в Bending Spoons составляет от €37.1K до €52.9K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Bending Spoons. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$49.1K - $57.5K
Italy
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$42.8K$49.1K$57.5K$61.1K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Управление персоналом заявок в Bending Spoons чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


Внести данные
Какие карьерные уровни в Bending Spoons?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Управление персоналом предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Управление персоналом в Bending Spoons in Italy составляет €52,921 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bending Spoons для позиции Управление персоналом in Italy составляет €37,090.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Bending Spoons не найдены

Похожие компании

  • Apple
  • Netflix
  • Spotify
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bending-spoons/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.