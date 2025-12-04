Каталог компаний
Bending Spoons
Bending Spoons Аналитик данных Зарплаты

Средняя общая компенсация Аналитик данных in Italy в Bending Spoons составляет от €45.8K до €65K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Bending Spoons. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$60.1K - $71.2K
Italy
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$52.9K$60.1K$71.2K$75.1K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Bending Spoons?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик данных в Bending Spoons in Italy составляет €65,014 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bending Spoons для позиции Аналитик данных in Italy составляет €45,792.

Другие ресурсы

