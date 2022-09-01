Каталог компаний
Bending Spoons
Bending Spoons Зарплаты

Зарплата Bending Spoons варьируется от $55,272 общей компенсации в год для Маркетинг в нижнем диапазоне до $154,372 для Специалист по данным в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Bending Spoons. Последнее обновление: 8/26/2025

$160K

Инженер-программист
Median $83.8K

Бэкенд-разработчик

Бизнес-аналитик
$71.3K
Аналитик данных
$65.6K

Специалист по данным
$154K
Маркетинг
$55.3K
Продуктовый менеджер
$59.7K
Рекрутер
$86K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Bending Spoons — Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $154,372. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bending Spoons составляет $71,324.

