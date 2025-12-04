Каталог компаний
BenchSci
BenchSci Проектный менеджер Зарплаты

Средняя общая компенсация Проектный менеджер in Canada в BenchSci составляет от CA$89.3K до CA$122K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах BenchSci. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$69.2K - $83.6K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$64.6K$69.2K$83.6K$88.2K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В BenchSci Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Проектный менеджер в BenchSci in Canada составляет CA$121,928 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в BenchSci для позиции Проектный менеджер in Canada составляет CA$89,344.

