Компенсация Программный инженер in United States в Benchling составляет от $198K за year для L1 до $483K за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $315K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Benchling. Последнее обновление: 12/4/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer 1
$198K
$132K
$65.5K
$938
Software Engineer 2
$233K
$151K
$80.7K
$577
Software Engineer 3
$273K
$180K
$91K
$1.8K
Software Engineer 4
$356K
$215K
$140K
$333
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Benchling Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
