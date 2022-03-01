Справочник компаний
Bench Accounting Зарплаты

Диапазон зарплат Bench Accounting варьируется от $56,060 в общей компенсации в год для Продажи на нижнем конце до $199,826 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Bench Accounting. Последнее обновление: 8/26/2025

$160K

Инженер-программист
Median $102K

Fullstack-инженер

Дизайнер продукта
Median $76.5K
Служба поддержки клиентов
$57.3K

Менеджер по продукту
Median $75K
Продажи
$56.1K
Руководитель отдела разработки
$200K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Bench Accounting, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $199,826. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Bench Accounting, составляет $75,747.

