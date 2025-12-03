Каталог компаний
BELLA+CANVAS
BELLA+CANVAS Управление персоналом Зарплаты

Средняя общая компенсация Управление персоналом in Nicaragua в BELLA+CANVAS составляет от NIO 206K до NIO 282K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах BELLA+CANVAS. Последнее обновление: 12/3/2025

Средняя общая компенсация

$6.1K - $7.2K
Nicaragua
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$5.6K$6.1K$7.2K$7.7K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в BELLA+CANVAS?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Управление персоналом в BELLA+CANVAS in Nicaragua составляет NIO 282,281 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в BELLA+CANVAS для позиции Управление персоналом in Nicaragua составляет NIO 206,188.

