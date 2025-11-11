Каталог компаний
Bell Integrator
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • QA-инженер

Bell Integrator QA-инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет QA-инженер in Russia в Bell Integrator составляет RUB 1.31M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Bell Integrator. Последнее обновление: 11/11/2025

Медианный пакет
company icon
Bell Integrator
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Общая сумма в год
RUB 1.31M
Уровень
Middle
Оклад
RUB 1.31M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
1 Год
Какие карьерные уровни в Bell Integrator?
Block logo
+RUB 4.78M
Robinhood logo
+RUB 7.33M
Stripe logo
+RUB 1.65M
Datadog logo
+RUB 2.88M
Verily logo
+RUB 1.81M
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный инженер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для QA-инженер в Bell Integrator in Russia составляет RUB 3,201,366 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bell Integrator для позиции QA-инженер in Russia составляет RUB 1,306,219.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Bell Integrator не найдены

Похожие компании

  • Apple
  • Netflix
  • Lyft
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Все компании ➜

Другие ресурсы