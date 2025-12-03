Каталог компаний
Bell Flight
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Архитектор решений

  • Все зарплаты Архитектор решений

Bell Flight Архитектор решений Зарплаты

Средняя общая компенсация Архитектор решений in Canada в Bell Flight составляет от CA$118K до CA$165K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Bell Flight. Последнее обновление: 12/3/2025

Средняя общая компенсация

$92.2K - $107K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$85.2K$92.2K$107K$119K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Архитектор решений заявок в Bell Flight чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


Внести данные
Какие карьерные уровни в Bell Flight?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Архитектор решений предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в Bell Flight in Canada составляет CA$164,906 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bell Flight для позиции Архитектор решений in Canada составляет CA$117,790.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Bell Flight не найдены

Похожие компании

  • Sprint
  • Ball
  • Southern
  • Sherwin-Williams
  • Moog
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bell-flight/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.