Средняя общая компенсация Программный менеджер in United States в Belkin составляет от $111K до $155K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Belkin. Последнее обновление: 12/3/2025

Средняя общая компенсация

$120K - $139K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$111K$120K$139K$155K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный менеджер в Belkin in United States составляет $154,700 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Belkin для позиции Программный менеджер in United States составляет $110,500.

