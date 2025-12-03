Каталог компаний
Belden
Belden IT-специалист Зарплаты

Средняя общая компенсация IT-специалист в Belden составляет от $64.8K до $94.4K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Belden. Последнее обновление: 12/3/2025

Средняя общая компенсация

$74.4K - $84.8K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$64.8K$74.4K$84.8K$94.4K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Belden?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для IT-специалист в Belden составляет $94,400 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Belden для позиции IT-специалист составляет $64,800.

Другие ресурсы

