Belcan
Belcan Зарплаты

Диапазон зарплат Belcan варьируется от $54,018 в общей компенсации в год для Авиакосмический инженер на нижнем конце до $120,600 для Технический руководитель программы на верхнем конце. Последнее обновление: 8/25/2025

$160K

Инженер-механик
Median $105K
Инженер-программист
Median $68.9K
Авиакосмический инженер
$54K

Отдел кадров
Median $100K
Специалист по информационным технологиям
$80.4K
Технический руководитель программы
$121K
Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Belcan, — это Технический руководитель программы at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $120,600. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Belcan, составляет $90,200.

