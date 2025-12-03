Каталог компаний
BeiGene
BeiGene Аналитик данных Зарплаты

Средняя общая компенсация Аналитик данных in United States в BeiGene составляет от $91.9K до $131K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах BeiGene. Последнее обновление: 12/3/2025

Средняя общая компенсация

$104K - $124K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$91.9K$104K$124K$131K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в BeiGene?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик данных в BeiGene in United States составляет $130,525 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в BeiGene для позиции Аналитик данных in United States составляет $91,935.

Другие ресурсы

