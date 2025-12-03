Каталог компаний
Behavox
Behavox Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Средняя общая компенсация Менеджер по разработке ПО in United Kingdom в Behavox составляет от £114K до £156K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Behavox. Последнее обновление: 12/3/2025

Средняя общая компенсация

$166K - $197K
United Kingdom
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$153K$166K$197K$209K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Behavox?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Behavox in United Kingdom составляет £155,882 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Behavox для позиции Менеджер по разработке ПО in United Kingdom составляет £113,862.

