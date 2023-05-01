Каталог компаний
Behaviour Interactive
Behaviour Interactive Зарплаты

Зарплата Behaviour Interactive варьируется от $61,772 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $122,794 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Behaviour Interactive. Последнее обновление: 10/10/2025

$160K

Инженер-программист
Median $61.8K

Разработчик видеоигр

Аналитик данных
$62.5K
Продуктовый менеджер
$123K

Рекрутер
$84.6K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Behaviour Interactive is Продуктовый менеджер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $122,794. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Behaviour Interactive is $73,523.

