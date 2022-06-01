Справочник компаний
Beekeeper
Beekeeper Зарплаты

Диапазон зарплат Beekeeper варьируется от $121,787 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $294,000 для Дизайнер продукта на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Beekeeper. Последнее обновление: 8/25/2025

$160K

Специалист по данным
$135K
Дизайнер продукта
$294K
Инженер-программист
$122K

Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Beekeeper, — это Дизайнер продукта at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $294,000. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Beekeeper, составляет $135,256.

