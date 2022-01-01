Каталог компаний
Beachbody
Beachbody Зарплаты

Зарплата Beachbody варьируется от $116,000 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $208,950 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне.

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Инженер-программист
Median $139K
Специалист по данным
Median $116K
Продуктовый менеджер
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Менеджер по разработке ПО
$209K
Технический менеджер программ
$170K
Часто задаваемые вопросы

Най-високо платената позиция в Beachbody е Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $208,950. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Beachbody е $148,920.

