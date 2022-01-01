Каталог компаний
BDO
BDO Зарплаты

Зарплата BDO варьируется от $8,150 общей компенсации в год для Бухгалтер в нижнем диапазоне до $179,295 для Менеджер проектов в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников BDO. Последнее обновление: 9/4/2025

$160K

Инженер-программист
Median $86.5K

Инженер данных

Консультант по управлению
Median $68.1K
Бухгалтер
$8.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Административный помощник
$91.8K
Бизнес-аналитик
$55.2K
Аналитик данных
$79K
Менеджер по работе с данными
$87K
Специалист по данным
$64.7K
Финансовый аналитик
$40.5K
Управление персоналом
$77.6K
ИТ-специалист
$42.9K
Инвестиционный банкир
$45.2K
Продуктовый менеджер
$61.7K
Менеджер проектов
$179K
Продажи
$113K
Архитектор решений
$62.5K

Архитектор данных

Технический менеджер программ
$135K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в BDO — Менеджер проектов at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $179,295. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в BDO составляет $68,082.

