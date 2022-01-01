Каталог компаний
BD
Работаете здесь? Подтвердить компанию

BD Зарплаты

Зарплата BD варьируется от $12,361 общей компенсации в год для Основатель в нижнем диапазоне до $230,840 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников BD. Последнее обновление: 9/4/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $125K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер-механик
Median $95K

Инженер по качеству

Биомедицинский инженер
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Бизнес-аналитик
Median $90K
Аналитик данных
Median $97.5K
Специалист по данным
Median $145K
Технический менеджер программ
Median $205K
Менеджер проектов
Median $110K
Продажи
Median $195K
Маркетинг
Median $212K
Продуктовый менеджер
Median $126K
Бухгалтер
$121K
Бизнес-операции
$80.6K
Обслуживание клиентов
$25K
Инженер-электрик
$93.3K
Финансовый аналитик
$197K
Основатель
$12.4K
Инженер-геолог
$94.9K
Управление персоналом
$186K
ИТ-специалист
Median $200K
Продуктовый дизайнер
$122K
Менеджер программ
$124K
Рекрутер
$68.3K
Регуляторные вопросы
$90.8K
Аналитик кибербезопасности
$209K
Менеджер по разработке ПО
$231K
Архитектор решений
$128K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в BD — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $230,840. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в BD составляет $122,400.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в BD не найдены

Похожие компании

  • Ameriprise Financial
  • Danaher
  • Skillsoft
  • Werner Enterprises
  • AeroVironment
  • Все компании ➜

Другие ресурсы