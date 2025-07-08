BCP Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата BCP варьируется от $13,186 общей компенсации в год для ИТ-специалист в нижнем диапазоне до $75,745 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне.

$160K

Инженер-программист
Median $36K

Бэкенд-разработчик

Специалист по данным
Median $43K
Бизнес-аналитик
$17.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
ИТ-специалист
$13.2K
Продуктовый менеджер
$75.7K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в BCP — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $75,745. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в BCP составляет $36,005.

