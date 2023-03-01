Справочник компаний
BCLC
BCLC Зарплаты

Диапазон зарплат BCLC варьируется от $55,302 в общей компенсации в год для Финансовый аналитик на нижнем конце до $94,033 для Менеджер по продукту на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. BCLC. Последнее обновление: 8/13/2025

Инженер-программист
Median $66.9K
Бухгалтер
$59.1K
Финансовый аналитик
$55.3K

Отдел кадров
$62.1K
Специалист по информационным технологиям
$70.2K
Менеджер по продукту
$94K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в BCLC, — это Менеджер по продукту at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $94,033. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в BCLC, составляет $64,519.

