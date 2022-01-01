Справочник компаний
BCG Digital Ventures
BCG Digital Ventures Зарплаты

Диапазон зарплат BCG Digital Ventures варьируется от $57,839 в общей компенсации в год для Рекрутер на нижнем конце до $327,256 для Венчурный капиталист на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. BCG Digital Ventures. Последнее обновление: 8/11/2025

$160K

Менеджер по продукту
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Инженер-программист
Median $162K
Специалист по данным
$159K

Отдел кадров
$134K
Консультант по управлению
$156K
Дизайнер продукта
$111K
Руководитель дизайна продукта
$166K
Рекрутер
$57.8K
Руководитель отдела разработки
$159K
UX-исследователь
$121K
Венчурный капиталист
$327K
FAQ

Най-високоплатената роля, докладвана в BCG Digital Ventures, е Венчурный капиталист at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $327,256. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в BCG Digital Ventures, е $158,547.

Другие ресурсы