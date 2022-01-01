Каталог компаний
BBVA USA
BBVA USA Зарплаты

Зарплата BBVA USA варьируется от $59,352 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $177,383 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников BBVA USA. Последнее обновление: 9/5/2025

$160K

Специалист по данным
$162K
Управление персоналом
$59.4K
Инженер-программист
$86K

Менеджер по разработке ПО
$177K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в BBVA USA — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $177,383. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в BBVA USA составляет $123,776.

