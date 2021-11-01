BBK Electronics Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата BBK Electronics варьируется от $49,757 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $233,171 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников BBK Electronics. Последнее обновление: 9/5/2025

$160K

Графический дизайнер
$96.7K
Маркетинг
$74.8K
Продуктовый менеджер
$233K

Инженер-программист
$49.8K
Менеджер по разработке ПО
$83.6K
UX-исследователь
$66.6K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в BBK Electronics — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $233,171. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в BBK Electronics составляет $79,175.

