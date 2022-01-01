Каталог компаний
BBC
BBC Зарплаты

Зарплата BBC варьируется от $23,231 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $137,102 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников BBC. Последнее обновление: 9/5/2025

$160K

Инженер-программист
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $134K
Менеджер по разработке ПО
Median $137K

Бухгалтер
$52.1K
Бизнес-аналитик
$89.4K
Аналитик данных
$69K
Специалист по данным
$82.9K
Управление персоналом
$66.3K
ИТ-специалист
$64.7K
Инженер-механик
$70.2K
Продуктовый дизайнер
$23.2K
Архитектор решений
$121K
UX-исследователь
$62.7K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в BBC — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $137,102. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в BBC составляет $69,014.

