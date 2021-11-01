Справочник компаний
BARK
BARK Зарплаты

Диапазон зарплат BARK варьируется от $125,000 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $179,100 для Дизайнер продукта на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. BARK. Последнее обновление: 8/24/2025

$160K

Инженер-программист
Median $125K
Маркетинг
$141K
Дизайнер продукта
$179K

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в BARK, — это Дизайнер продукта at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $179,100. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в BARK, составляет $140,700.

Другие ресурсы