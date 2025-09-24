Каталог компаний
Banking Circle
Banking Circle Инженер-программист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Denmark в Banking Circle составляет DKK 566K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Banking Circle. Последнее обновление: 9/24/2025

Медианный пакет
company icon
Banking Circle
Frontend Software Engineer
Copenhagen , SK, Denmark
Общая сумма в год
DKK 566K
Уровень
-
Оклад
DKK 566K
Stock (/yr)
DKK 0
Бонус
DKK 0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в Banking Circle?

DKK 1.06M

Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Banking Circle in Denmark составляет DKK 963,619 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Banking Circle для позиции Инженер-программист in Denmark составляет DKK 566,448.

