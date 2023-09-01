Справочник компаний
Banco de Bogota
Banco de Bogota Зарплаты

Диапазон зарплат Banco de Bogota варьируется от $10,399 в общей компенсации в год для Специалист по данным на нижнем конце до $49,856 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце.

Специалист по данным
$10.4K
Инженер-программист
$29.4K
Руководитель отдела разработки
$49.9K

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Banco de Bogota, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $49,856. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Banco de Bogota, составляет $29,391.

Другие ресурсы